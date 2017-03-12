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В Новокузнецке наконец начнется ремонт местных дорог

12 марта 2017 в 00:50

На собрании совета г. Новокузнецк был поставлен вопрос о том, что необходимо реализовать ремонт дорог, требующих усердного вмешательства строителей. Специалисты отмечают, что дорожники начали свою деятельность с 10 марта и продолжать ее будут в течении одного месяца.

Днем будут осуществляться ремонтные работы на тех дорогах, которые менее оживленные, а ночью на тех, где протекает интенсивное движение. Также жители Новокузнецка смогут выбрать самостоятельно, в каких районах совершить ремонт. В некоторых местах будут менять асфальт полностью, а в некоторых — лишь ямочный. 


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