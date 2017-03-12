В Новокузнецке наконец начнется ремонт местных дорог

На собрании совета г. Новокузнецк был поставлен вопрос о том, что необходимо реализовать ремонт дорог, требующих усердного вмешательства строителей. Специалисты отмечают, что дорожники начали свою деятельность с 10 марта и продолжать ее будут в течении одного месяца.

Днем будут осуществляться ремонтные работы на тех дорогах, которые менее оживленные, а ночью на тех, где протекает интенсивное движение. Также жители Новокузнецка смогут выбрать самостоятельно, в каких районах совершить ремонт. В некоторых местах будут менять асфальт полностью, а в некоторых — лишь ямочный.