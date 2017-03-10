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В Россию разрешили ввоз продуктов из Турции

10 марта 2017 в 22:21

Правительство РФ разрешило поставки некоторой продукции для продаж на свою территорию. Этими продуктами стали свежий и охлажденный лук, капуста, брокколи и гвоздика. Также стоит заметить, что ранее разрешено было поставлять цитрусовые, косточковые культуры, овощи и фрукты.

На сегодняшний день все еще существует запрет на перевозку из Турции в Россию свежего и замороженного мяса, а также продукты домашнего приготовления. Также не разрешены к продаже в нашем государстве турецкие продовольственные продукты: земляника, яблоки, клубника и виноград. Напоминаем, что данное ограничение было внесено в законодательство еще 1 января 2016 года с момента, как турецкие войска сбили отечественный СУ-24 на территории Сирии.


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