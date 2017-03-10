Блог с тобой ›› Новости Кузбасса ›› В сеть попали фото о том, как выгуливают новоро...

В сеть попали фото о том, как выгуливают новорождённого ребенка во Владивостоке

10 марта 2017 в 21:54

Местные жители города Владивосток накануне запечатлели такую картину: как мать выставляет корзину с новорожденным ребенком прямо на карниз многоэтажного дома якобы на прогулку. Через некоторое время, она забирает новорожденного в дом. Прохожие выложили в сеть такие снимки, после чего в дом молодой матери нагрянули органы следственного комитета.

На сегодняшний день выясняется не состоит ли семья на учете в органах опекунства. Как сообщает сама мама грудничка, она вправе выбрать способ прогулки со своим ребенком самостоятельно. 


Читайте также

Content
В Мариинске оголённым проводом убило ребёнка
Content
В Кедровке на месте пустыря появится сквер "Первое свидание"
Content denis matusevich
Бывший секьюрити ночного клуба осужден за нанесение травмы тренеру волейбольного клуба «Кузбасс»
Content 2017 03 07 00 21 46 czftd img5
Школьница из Новокузнецка стала участницей «Мини Мисс Россия»

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?