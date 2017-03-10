В сеть попали фото о том, как выгуливают новорождённого ребенка во Владивостоке

Местные жители города Владивосток накануне запечатлели такую картину: как мать выставляет корзину с новорожденным ребенком прямо на карниз многоэтажного дома якобы на прогулку. Через некоторое время, она забирает новорожденного в дом. Прохожие выложили в сеть такие снимки, после чего в дом молодой матери нагрянули органы следственного комитета.

На сегодняшний день выясняется не состоит ли семья на учете в органах опекунства. Как сообщает сама мама грудничка, она вправе выбрать способ прогулки со своим ребенком самостоятельно.