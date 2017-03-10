В Таштаголе выплаты за труд возросли до 2, 6 млн рублей

В двух широкопрофильных фирмах Кемерово ООО «ШСУ No3» и ООО «Фрагмент» выявлены административные правонарушения, за которые руководители понесут ответственность. Выясняется, что должностные лица не платили своим служивцам заработную плату с октября 2016 года по январь 2017. За этот период общая сумма задолженности составила 2,6 млн. рублей.

После поступившей жалобы в прокуратуру, сотрудникам была выплачена частичная задолженность в общей сумме 1,4 млн. рублей. На сегодняшний день руководство полностью рассчиталось с долгами, накопившимися за квартал.