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В Томске сразу три университета заняли рейтинговые места

08 марта 2017 в 15:03

В разгаре оценивания лучших образовательных учреждений ТОП-600 со всего мира, в этот рейтинг попали три Томских заведения: архитектурный, государственный, политехнический. Следует отметить, что они заняли достаточно неплохие позиции. Одно из учебных заведений попало на 34 строчку. Отмечается, что первое место заслужил Калифорнийский университет.

Жюри конкурса оповещают о том, что оценивание лучших производилось по форме и анализированию не только учебной деятельности ВУЗов, но и их публицистического направления, а также активности в общественных делах.


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