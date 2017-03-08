В Томске сразу три университета заняли рейтинговые места

В разгаре оценивания лучших образовательных учреждений ТОП-600 со всего мира, в этот рейтинг попали три Томских заведения: архитектурный, государственный, политехнический. Следует отметить, что они заняли достаточно неплохие позиции. Одно из учебных заведений попало на 34 строчку. Отмечается, что первое место заслужил Калифорнийский университет.

Жюри конкурса оповещают о том, что оценивание лучших производилось по форме и анализированию не только учебной деятельности ВУЗов, но и их публицистического направления, а также активности в общественных делах.