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Вести из Госдумы: запрет на некоторые имена детям

08 марта 2017 в 19:05

В Государственной Думе был принят законопроект, автором которого является Валентина Петренко. Она подписывается под своими словами и сообщает, что родителям запрещено использовать личную фантазию и давать своим детям нелепые имена: обозначающие числительные, времена года, названия городов и т.д.

Напомним, что в Кузбассе за последние пять лет растут дети с именами Апполинария, Аглая, Дельфин, Веста, Златояра, Ликерия, Лука, София Солнышко, Принцесса Даниэла, Елисей. По мнению чиновника Госдумы, такие наречения не могут быть уместными при оформлении некоторой документации. 


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