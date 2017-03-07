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Виновник ДТП в Кузбассе был осужден на 3,5 года

07 марта 2017 в 20:49

Наконец завершилось последнее слушание дела о трагедии 9 июня 2015 года, и 54-летнему виновнику ДТП назначили три с половиной года лишения свободы в колонии-поселении. В этот день произошла страшная автокатастрофа, повлекшая за собой жизнь 64-летней пассажирки иномарки и водителя отечественного автомобиля.

Более детально рассказывают о ситуации в местном ГУ МВД. Авария произошла на трассе Ленинск-Новокузнецк. Водитель Tayota превысил допустимую скорость на данном участке, в результате чего его машину вынесло на встречную полосу, где и произошла трагедия.


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