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Водители г. Кемерово продолжают парковаться на тротуарах

12 марта 2017 в 13:20

В Ленинском районе Кузбасса водители продолжают оставлять свои транспортные средства прямо на тротуаре под жилым домом. Этим явлением омрачены и возмущены местные жители. Как они отзываются об автомобилистах, то они рискуют получить неприятный сюрприз на своей машине от проезжающей детской коляски.

Напоминаем, что это далеко не первый случай в этом районе, поэтому население убедительно просит наглых водителей освободить место для комфортного пересечения улиц. С подобными просьбами выступили в социальных сетях жители нашей страны в разных регионах. 


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