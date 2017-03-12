Водители г. Кемерово продолжают парковаться на тротуарах

В Ленинском районе Кузбасса водители продолжают оставлять свои транспортные средства прямо на тротуаре под жилым домом. Этим явлением омрачены и возмущены местные жители. Как они отзываются об автомобилистах, то они рискуют получить неприятный сюрприз на своей машине от проезжающей детской коляски.

Напоминаем, что это далеко не первый случай в этом районе, поэтому население убедительно просит наглых водителей освободить место для комфортного пересечения улиц. С подобными просьбами выступили в социальных сетях жители нашей страны в разных регионах.