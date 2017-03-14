Возбуждено уголовное дело против коммунальной службы в Кемерово

По факту хищения 3 млн. рублей из бюджета управляющей фирмы коммунального хозяйства «Серебряный бор» было возбуждено уголовное дело. Следственный комитет выяснил, что в течение последнего года руководство данной службы с оплаты коммунальных платежей получило около 840 тыс. рублей, при этом в снабжающую фирму передали всего лишь малую сумму средств в размере 108 тыс. рублей.

Также организация собирала на капитальный ремонт многоквартирных домов и незаконно предоставляла услуги займа беспроцентно. Разбирательство по делу «Серебряного бора» поручено главному прокурору города.