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Выборы на пост Правительства РФ планируется провести 18 марта

08 марта 2017 в 19:11

Такую дату планируют выбрать депутаты государственной Думы, чтобы избрать нового президента РФ. Ранее для этой даты было назначено второе воскресенье марта 2018 года. Однако из-за грядущих праздников (в частности 8 марта) приходится перенести важное событие.

На данный момент — это еще не утверждено, и тщательно обдумывается Правительством. Напоминаем, что в 2012 году из-за торжественных мероприятий выборы в Государственную Думу прошли 4 марта, хотя планировалось аналогично в середине месяца, об этом заявляет пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.


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