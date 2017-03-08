Выборы на пост Правительства РФ планируется провести 18 марта

Такую дату планируют выбрать депутаты государственной Думы, чтобы избрать нового президента РФ. Ранее для этой даты было назначено второе воскресенье марта 2018 года. Однако из-за грядущих праздников (в частности 8 марта) приходится перенести важное событие.

На данный момент — это еще не утверждено, и тщательно обдумывается Правительством. Напоминаем, что в 2012 году из-за торжественных мероприятий выборы в Государственную Думу прошли 4 марта, хотя планировалось аналогично в середине месяца, об этом заявляет пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.