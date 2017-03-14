Выяснились подробности аномальной зимы в Кемерово

Начальник местного гидрометцентра Н. Бузунова рассказала, о том, в чем заключается аномальность окончившейся зимы. Несмотря на антициклоны, погода в сибирском регионе была морозная в течение практически всего сезона. Кроме того, в декабре 2016 произошла снежная гроза, которую последний раз наблюдали жители Таштагола в 1979 году.

Также плюсовую погоду нам принесли атлантические циклоны, они принесли с собой достаточно влаги. Напоминаем, что синоптики Кузбасса обсудили этот вопрос сегодня в рамках пресс-конференции, посвященной климатическому вопросу.