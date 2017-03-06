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Замена губернаторов по социальным вопросам произошла в Кузбассе

06 марта 2017 в 18:56

В районе Кемерово был создан единый блок социальных служб, в которые включили главные офисные здания: управление защиты труда населения, ЗАГС и другие бюджетные организации. С этого момента встал вопрос о том, кого назначить куратором каждого отдела. Социальные вопросы местных граждан назначили решать Алексея Сергеева. Стоит отметить, что ранее он занимал должность зам руководителя по здравоохранению.

Теперь его место занял Валерий Цой. Напомним, что именно он стал новым замом по вопросам здравоохранения в Кемерово. Теперь заместитель займется делами фармацевтического характера, а также теми, что касаются здравоохранения каждого жителя области. Напомним, что до этого Цой был заместителем руководителя по вопросам социальной политики, но в настоящий момент — это направление неактуально. 


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Комментарии

  • # Александр Воркунов06 марта 2017, 23:50
    Ну нашли кого поставить ! Он видимо еще не совсем развалил Кузбасское здравоохранение будучи начальником департамента здравоохранения Кузбасса ЧТО КАСАЕТСЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ КАЖДОГО ЖИТЕЛЯ КУЗБАССА Ну и ляпнули Да этому карейцу просто по барабану здоровье Кузбасовцев а Русских людей тем более также как и его последователю по руководству ДОЗН корейского происхождения господину Шан Син О какой охране здоровья населения Кузбасса может идти речь если простых людей эти руководители просто избегают Вот уже более пяти месяцев пытаюсь пообщаться с начальником ДОЗН господином Шан-Син по телефону предварительно послав ему на его электронный адрес обращение о бардаке и безобразиях которые заполонили Кузбасское здравоохранение Но видимо ответа от него так и не дождусь Тем более что прошло уже более двух лет Звонил уже пять раз по прямой линии которая проходит каждую четвертую среду каждого месяца с 15 час до 17 час и за каторую этому начальнику платит государство деньги каждый месяц Денежки то он получает а вот работу то не исполняет И главное ни за что не отвечает Видимо долго еще звонить придется Это только начало Вот так лечат РУССКИХ Людей в Кузбассе Корейцы Спасибо
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