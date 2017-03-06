Замена замгубернаторов по социальным вопросам произошла в Кузбассе

В районе Кемерово был создан единый блок социальных служб, в которые включили главные офисные здания: управление защиты труда населения, ЗАГС и другие бюджетные организации. С этого момента встал вопрос о том, кого назначить куратором каждого отдела. Социальные вопросы местных граждан назначили решать Алексея Сергеева. Стоит отметить, что ранее он занимал должность зам руководителя по здравоохранению.

Теперь его место занял Валерий Цой. Напомним, что именно он стал новым замом по вопросам здравоохранения в Кемерово. Теперь заместитель займется делами фармацевтического характера, а также теми, что касаются здравоохранения каждого жителя области. Напомним, что до этого Цой был заместителем руководителя по вопросам социальной политики, но в настоящий момент — это направление неактуально.