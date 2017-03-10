Заработал закон об ограниченном употреблении электронных изделий курения

В Государственной Думе РФ подумывают о внесении ограничений на применение электронных курительных изделий и кальяна. Авторами этого документа стали депутаты Л. Тюрина и В. Рязанский. Как выясняется, из-за публичной демонстрации данных курительных приспособлений происходит вовлечение подростков в данное занятие.

Также запрещено использовать эти средства на детских площадках и продавать лицам, не достигшим совершеннолетия. В противном случае продавца ожидает штраф суммой не менее 3 тыс. рублей. При подтверждении данного документа в правительстве, вступит он в силу с лета текущего года.