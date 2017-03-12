Житель Кемерово заживо сгорел в собственном автомобиле

К доследственной экспертизе приступили в г. Кемерово по факту обгоревшего автомобиля ВАЗ 2109. Органы ГУ МВД России Кузбасса сообщают, что сообщение о пожаре во дворе поступило в спасательную службу в 04:29, в районе 04:50 пожар был локализован и истреблен. В результате возгорания погиб мужчина 1985 г.р., хозяин авто.

По рассказам очевидцев, после очередной ссоры с супругой, молодой человек отправился спать в машину и был в нетрезвом состоянии. Предварительной причиной воспламенения транспортного средства считается неисправность электрики, из-за этого машину приходилось часто ремонтировать.