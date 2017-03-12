Житель Красноярска занял первое место в «героической гонке»

В субботу, 11 марта прошло грандиозное шоу гоночных забегов с легендарным названием «Гонка Героев». В ходе этого состязания согласились поучаствовать сотни людей из различных уголков государства, в том числе, Новосибирска, Кемерово, Москвы и Красноярска. Для осуществления данных гонок намеренно была построена сложная трасса с опасными элементами прохождений.

Чемпионом в этом состязании стал уроженец города Красноярск П. Якимов. Также была выбрана победительница женского пола Жанна Самбурская, и главные тренеры детской юношеской школы города Прокопьевск завоевали титул чемпионов в забеге единой команды.