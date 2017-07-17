В Кузбассе по вине автоледи произошло смертельное ДТП

В ГИБДД уточнили, что женщина не имеет права управления транспортными средствами.
Авария произошла рано утром 16 июля воскресенье на 14 километре автодороги Ленинск-Кузнецкий — Новокузнецк.
Предварительно установлено, что 29-летняя водитель Ford Focus двигалась по трассе в сторону Белова. Девушка не выбрала безопасную скорость, не справилась с управлением и вылетела на встречную полосу. Там она столкнулась с автобусом ПАЗ.
В результате ДТП погиб 48-летний пассажир легковушки. Виновница столкновения была госпитализирована. Известно, что водитель ПАЗа не пострадал.
В настоящее время по факту случившегося проводится проверка, также автоледи предстоит пройти медицинское освидетельствование.
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