В Кузбассе по вине автоледи произошло смертельное ДТП

В ГИБДД уточнили, что женщина не имеет права управления транспортными средствами.

Авария произошла рано утром 16 июля воскресенье на 14 километре автодороги Ленинск-Кузнецкий — Новокузнецк.

Предварительно установлено, что 29-летняя водитель Ford Focus двигалась по трассе в сторону Белова. Девушка не выбрала безопасную скорость, не справилась с управлением и вылетела на встречную полосу. Там она столкнулась с автобусом ПАЗ.

В результате ДТП погиб 48-летний пассажир легковушки. Виновница столкновения была госпитализирована. Известно, что водитель ПАЗа не пострадал.

В настоящее время по факту случившегося проводится проверка, также автоледи предстоит пройти медицинское освидетельствование.