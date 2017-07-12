Суд оштрафовал бывшего кузбасского госслужащего за драку с соседями

Сегодня в Кемеровском районном суде были рассмотрены дела в отношении Сергея Карпунькина, ранее занимавшего пост главы регионального департамента промышленности, обвинявшегося в избиении соседей по даче. Было рассмотрено два административных дела. На обоих заседаниях суд постановил признать экс-чиновника виновным в административных правонарушениях.

В качестве наказания Карпунькин получил два штрафа на общую сумму 10 тысяч рублей. В суде обвиняемый извинился перед соседями.

В ходе заседания бывший чиновник заявил, что вмешался в драку, чтобы защитить жену. По его словам, соседи били и душили супругу обвиняемого. Именно защищая близкого человека, он и нанес травмы потерпевшим. Ранее сообщалось, что супруга Карпунькина подала встречное заявление в отношении соседей.

Чиновник был отстранен от должности, когда стало известно об инциденте. В начале июля он уволился по собственному желанию.

Отмечается, что кроме административных в отношении Карпунькина заведено два уголовных дела.