В Междуреченске пьяный шахтер сообщил о минировании шахты

Инцидент произошел сегодня ночью на шахте «Распадская».Поступил анонимный звонок на телефон шахты о бомбе. Всех работников предприятия эвакуировали. Спецслужбы проверили сообщение, и оно не подтвердилось.

Аноним, звонивший на предприятие, был вычислен. Им оказался 54-летний работник шахты, который сразу был задержан. Мужчина находился в нетрезвом состоянии.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Если вина гражданина будет доказана, кроме наказания до трех лет заключения, он будет вынужден компенсировать убытки предприятия, понесенные из-за простоя.