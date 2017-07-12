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В Междуреченске пьяный шахтер сообщил о минировании шахты

12 июля 2017 в 21:14

Инцидент произошел сегодня ночью на шахте «Распадская».Поступил анонимный звонок на телефон шахты о бомбе. Всех работников предприятия эвакуировали. Спецслужбы проверили сообщение, и оно не подтвердилось.

Аноним, звонивший на предприятие, был вычислен. Им оказался 54-летний работник шахты, который сразу был задержан. Мужчина находился в нетрезвом состоянии.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Если вина гражданина будет доказана, кроме наказания до трех лет заключения, он будет вынужден компенсировать убытки предприятия, понесенные из-за простоя.


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