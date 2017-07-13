Кузбассовец обокрал семью жениха и свалил вину на невесту

Сестра 24-летнего обвиняемого недавно переехала в дом будущего жениха. Именно там злоумышленник украл бензопилу и припрятал на время в траве, чтобы впоследствии продать, а деньги потратить на алкоголь.

Когда новые родственники хватились пропажи, молодой человек сказал им, что инструмент похитила их невестка. Потерпевшие написали заявление в полицию, а предприимчивый кузбассовец занялся поиском покупателей. Именно в этот момент его и задержали полицейские.

В ходе следствия похититель признался, что оговорил сестру, так как отбывал условное наказание за совершенную ранее кражу и опасался, что за очередное преступление может получить более строгий приговор. Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.