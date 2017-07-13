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В Прокопьевске неопытный водитель сбил ребёнка и скрылся с места ДТП

13 июля 2017 в 10:41

Авария произошла вечером 11 июля на улице Дружбы.

23-летний водитель автомобиля сбил на нерегулируемом переходе 14-летнюю девочку и уехал с места ДТП. На следующий день пострадавшая обратилась в больницу – медики назначили ей стационарное лечение и сообщили о случившемся в правоохранительные органы. Девочка пояснила, что сбивший её автомобиль двигался с выключенными фарами.

Виновный был задержан в этот же день. Выяснилось, что стаж его вождения составляет меньше года. По факту ДТП составлен административный материал о нарушении правил проезда пешеходного перехода и оставлении места ДТП.


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