В Прокопьевске неопытный водитель сбил ребёнка и скрылся с места ДТП

Авария произошла вечером 11 июля на улице Дружбы.

23-летний водитель автомобиля сбил на нерегулируемом переходе 14-летнюю девочку и уехал с места ДТП. На следующий день пострадавшая обратилась в больницу – медики назначили ей стационарное лечение и сообщили о случившемся в правоохранительные органы. Девочка пояснила, что сбивший её автомобиль двигался с выключенными фарами.

Виновный был задержан в этот же день. Выяснилось, что стаж его вождения составляет меньше года. По факту ДТП составлен административный материал о нарушении правил проезда пешеходного перехода и оставлении места ДТП.