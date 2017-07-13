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Стала известна личность погибшей около «Променада-3» девушки

13 июля 2017 в 13:51

Как ранее писали корреспонденты «С тобой», тело неизвестной было обнаружено 10 июля на стройке возле торгового центра.

Сегодня в местных СМИ появилась информация о том, что тело принадлежит 15-летней выпускнице 9 класса. Девушка проживала в одном из посёлков Кемеровского района. За несколько дней до трагедии родные школьницы обратились с заявлением о её пропаже.

Напомним, что после обнародования записи с камер видеонаблюдения появилось предположение, что погибшая могла покончить с собой. В настоящее время истинную причину гибели подростка и обстоятельства произошедшего устанавливают следователи.


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