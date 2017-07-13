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Наркоман из Прокопьевска обокрал храм ради дозы

13 июля 2017 в 15:11

Ночью 28-летний местный житель проник в храм, разбив окно, и выкрал из церковной лавки около 40 серебряных цепочек, крестов и колец на общую сумму более 70 000 рублей.

Правоохранителям удалось установить и задержать подозреваемого. К тому времени мужчина сбыл часть краденых драгоценностей и истратил деньги на наркотики. Изъятые у него 30 цепей и колец полицейские вернули в храм.

В настоящее время в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело, ему грозит до 5 лет лишения свободы.


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