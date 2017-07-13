104 кузбассовца сдали ЕГЭ на 100 баллов

Об итогах нынешнего периода единых госэкзаменов рассказали в администрации региона.

В нынешнем году ЕГЭ в регионе писали 10999 человек. 104 человека подготовились на отлично – у них высший балл, а двое из них получили 100 баллов за два экзамена.

Больше всего стобалльников оказалось среди сдававших русский язык – 85 человек. Экзамен по химии на сотню баллов сдали семеро, по физике – пятеро, четверо по литературе и столько же – по информатике и ИКТ.

Только одному выпускнику удалось показать высший результат на экзамене по обществознанию, что удивительно, ведь этот предмет стал самым популярным среди сдаваемых по выбору (его писали 50,2%). На втором и третьем месте – физика (25%) и история (19%).

Только один выпускник остался без аттестата, т.к. за экзамены сразу по обоим обязательным предметам он получил меньше баллов, чем необходимо, чтобы преодолеть порог.

Шестеро человек за использование шпаргалок и телефонов были удалены из аудиторий.

В обладминистрации отметили, что в целом нынешний период ЕГЭ прошел в штатном режиме.

Фото: пресс-служба АКО; ЯндексКартинки.