СМИ: дело по обвинению Промсвязьбанка в мошенничестве передано в суд Никосии

В окружной суд Никосии (столица Республики Кипр) поступило уголовное дело в отношении кипрского филиала Промсвязьбанка (ПСБ). Первое заседание уголовной коллегии по делу о мошенничестве финансовой организации состоится 29 сентября.

Согласно материалам дела, Промсвязьбанк состоял в сговоре с кипрским «Максотоном». Филиал российского банка в Республике Кипр обвиняется в хищении бизнеса ГК «Рамфуд» у истца. Истцом в деле является бывший владелец «Рамфуда» оффшорная компания «Юнайтед Инвесторс Лимитед» (Нидерланды).

Сообщается, что впервые российский банк выступает в европейском процессе как подсудимый. Причем юрлицо обвиняется в совершении тяжкого преступления.

Промсвязьбанк признал, что «Максотон» - клиент банка и должник. Однако российская финансовая организация не владеет информацией о конечном бенефициаре кипрской компании.

В судебном процессе Промсвязьбанку нужно будет либо предоставить полную информацию о «Максотоне», либо настаивать на недоказанности обвинения. Но при втором варианте не могут быть исключены санкции как со стороны Кипра, так и со стороны российских регуляторов.

По законам республики Кипр, отмывание средств наказывается лишением свободы на срок до 14 лет или крупным штрафом (до 500 тыс. евро), мошенничество – заключением до 10 лет.

Георгий Зубовский, председатель Столичной коллегии адвокатов, высказал свое мнение по поводу данного уголовного дела. По мнению юриста, это создаст прецедент уголовного преследования не только российских капиталов в оффшорах, но и системообразующих предприятий России как «криминальных» организаций.

Компания «Юнайтед Инвесторс Лимитед» до декабря 2015 года была владельцем группы российских компаний «Рамфуд» (в нее входят завод по переработке мяса в Подмосковье, свинокомплекс в Саратовской области и сеть магазинов розничной продажи продукции). Сейчас «Рамфуд» - банкрот. Активы группы компаний распродаются. «Юнайтед Инвесторс Лимитед» добилась судебного разбирательства.

Источник: Лента.ру