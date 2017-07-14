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В Междуреченске пьяная водитель Lexus без прав врезалась в «аварийку»

14 июля 2017 в 10:29

ДТП произошло на улице Доватора в 11:20 13 июля, в результате инцидента пострадала машина аварийной службы.

По предварительным данным виновницей аварии стала 29-летняя женщина, находившаяся за рулем иномарки. Помимо того, что у автоледи отсутствовали права на управление транспортным средством, она находилась в состоянии алкогольного опьянения.

По счастливой случайности, ни она, ни 61-летний водитель ГАЗ не пострадали. В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства случившегося.


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