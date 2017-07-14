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Кузбасские синоптики рассказали о погоде в выходные

14 июля 2017 в 10:41

Согласно прогнозу метеорологов, конец недели не порадует июльским теплом и солнцем.

Так, в пятницу по большей части региона пройдут дожди, грозы, может выпасть град. Северо-западный ветер усилится до 15 м/с. Дневная температура будет в пределах +17…+22 градусов, по югу области до +27. Ночью температура составит +9…+14.

Выходные дни будут немного теплее. В субботу температура поднимется до +21…+26, а ночью около +12. Сохранится большая вероятность дождей.

Воскресенье также будет теплым, но дождливым. Однако в Кемерове при этом будет преимущественно без осадков. В ночь на понедельник ожидается +8…+13 градусов.


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