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В Кузбассе из опрокинувшейся иномарки разбежались грызуны и змеи

14 июля 2017 в 12:03

ДТП с необычными последствиями произошло 11 июля на трассе Ленинск-Кузнецкий – Прокопьевск – Новокузнецк.

Находившаяся за рулем Hyundai Solaris женщина, разогнавшись, не справилась с управлением и съехала в кювет. В результате машина опрокинулась, а ее владелица получила травмы. С места аварии пострадавшую увезла скорая помощь, а вот работавшим на месте инспекторам пришлось столкнуться с неожиданными последствиями аварии. В машине они обнаружили хомяков, ежей, змей, тритонов и других животных. От удара клетки раскрылись, и питомцы оказались на свободе.

Правоохранители отловили беглецов и, рассадив по клеткам, с попутным автомобилем отправили  их к родственникам автоледи.


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