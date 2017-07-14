В Кузбассе из опрокинувшейся иномарки разбежались грызуны и змеи

ДТП с необычными последствиями произошло 11 июля на трассе Ленинск-Кузнецкий – Прокопьевск – Новокузнецк.

Находившаяся за рулем Hyundai Solaris женщина, разогнавшись, не справилась с управлением и съехала в кювет. В результате машина опрокинулась, а ее владелица получила травмы. С места аварии пострадавшую увезла скорая помощь, а вот работавшим на месте инспекторам пришлось столкнуться с неожиданными последствиями аварии. В машине они обнаружили хомяков, ежей, змей, тритонов и других животных. От удара клетки раскрылись, и питомцы оказались на свободе.

Правоохранители отловили беглецов и, рассадив по клеткам, с попутным автомобилем отправили их к родственникам автоледи.