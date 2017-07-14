Неплательщик алиментов пытался спрятаться от приставов в шкафу

Обнаружить кузбассовца удалось по шороху.

На протяжении трех лет мужчина не навещал своего ребенка и не выплачивал алименты, в итоге он задолжал более 300 тысяч рублей. От судебных приставов должник скрывался у своего друга.

Когда приставы в очередной раз наведались к приятелю должника, тот стал утверждать, что ничего не знает о своем друге и его местонахождении. Однако из квартиры доносился странный шум. Сотрудники зашли в помещение и нашли алиментщика в шкафу.

В результате должник получил штраф за воспрепятствование работы приставов и 30 часов исправительных работ за неуплату алиментов. Сочувствующий друг отделался предупреждением.