В Кузбассе водитель «КамАЗа» ответит в суде за смерть 5 человек

Напомним, страшное ДТП произошло в марте этого года на улице Пригородной. В результате аварии погибли трое взрослых и два ребенка. В настоящее время уголовное дело направлено в Заводский районный суд Кемерова.

Предварительно установлено, что 46-летний водитель при повороте налево на второстепенную улицу не предоставил преимущества движения встречному ВАЗ-2112. «КамАЗ» выехал на встречную полосу и столкнулся с легковушкой.

В результате аварии погибли 35-летний водитель ВАЗа и его пассажиры: 29-летний мужчина, 24-летняя женщина и двое детей — 5-месячная и 4-летние девочки. Еще одна девочка девяти лет получила травмы, квалифицированные как тяжкий вред здоровью.

Водителю «КамАЗа» было предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Ему грозит до 7 лет лишения свободы.