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В Кемерове молодая девушка, торопясь на трамвай, попала под машину

14 июля 2017 в 19:48

Сегодня днем в областной столице на Радуге, на пр. Шахтеров, юная кемеровчанка (по словам очевидцев, на вид ей не больше 18 лет) попала под колеса авто. Пострадавшую доставили в медучреждение.

По информации ГИБДД Кемерова, девушка перебегала дорогу в неположенном месте. По всей видимости, она торопилась, чтобы успеть на трамвай. Кемеровчанка за рулем иномарки не успела затормозить и сбила спешащую девушку.

Пострадавшую госпитализировали. Все подробности ДТП выясняются.

Фото: "Газета Кемерова"


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