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В областной столице возле развлекательного центра из-за прорыва трубы забил «гейзер»

14 июля 2017 в 20:18

Сегодня днем на центральном проспекте Кемерова неожиданно забил «фонтан». Причем напор воды был очень сильный: струя поднималась до третьего этажа ТЦ «Зимняя Вишня», напором воды снесло колодец и вырывало куски асфальтового покрытия.

Как рассказали в СГК, авария случилась в ходе гидравлических испытаний. Произошел прорыв подземной теплотрассы. Температура воды, вырвавшейся на поверхность, как рассказали в компании, не превышала 40 градусов.

Вода была оперативно отключена, никто в результате происшествия не пострадал. На время участок тротуара возле ТЦ был закрыт для пешеходов. В результате инцидента были повреждены стекла в здании ТЦ, один автомобиль и дорожное покрытие.

Сейчас ситуация нормализована и находится на контроле специалистов СГК.

Фото: vse42.ru; Вконтакте

Видео: Вконтакте


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