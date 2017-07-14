Кемеровские полицейские провели обыск в местном штабе Навального

Сегодня в правоохранительные органы поступил звонок с информацией о том, что в штабе Алексея Навального в Кемерове есть материалы с экстремистским содержанием. Полицейские пришли в местный штаб с ордером на обыск.

Как рассказали волонтеры, сегодня поступили агитационные газеты и листовки. Они были изъяты сотрудниками полиции. Находящиеся в штабе работники и волонтеры не были задержаны. Официальной информации от правоохранительных органов по данному факту нет.

Фото: Твиттер