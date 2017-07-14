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Кемеровские полицейские провели обыск в местном штабе Навального

14 июля 2017 в 20:35

Сегодня в правоохранительные органы поступил звонок с информацией о том, что в штабе Алексея Навального в Кемерове есть материалы с экстремистским содержанием. Полицейские пришли в местный штаб с ордером на обыск.

Как рассказали волонтеры, сегодня поступили агитационные газеты и листовки. Они были изъяты сотрудниками полиции. Находящиеся в штабе работники и волонтеры не были задержаны. Официальной информации от правоохранительных органов по данному факту нет.

Фото: Твиттер


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