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Благодаря новокузнечанину таксист, нарушивший ПДД, заплатит штраф

14 июля 2017 в 22:25

Благодаря сознательности новокузнецкого автомобилиста и видеозаписи, отправленной в «Мобильный патруль», водитель такси получил штраф.

В Новокузнецком районе, близ села Атаманово, таксист нарушил ПДД. Автомобилист за рулем Лада Гранта, на которой были опознавательные элементы такси – цветографическая схема и шашка, на ж/д-переезде выехал на встречку для обгона.

Тем самым таксист нарушил ПДД. Новокузнечанин, который стал свидетелем нарушения, передал информацию правоохранителям.

После проверки таксист был привлечен к административной ответственности. Теперь он оплатит штраф в пять тысяч рублей.


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