Блог с тобой ›› Новости Кузбасса ›› В Кемерове водитель погиб в страшной аварии на ...

В Кемерове водитель погиб в страшной аварии на Логовом шоссе

15 июля 2017 в 12:59

Сегодня днем в областной столице произошло жуткое ДТП с участием автомобиля ВАЗ. Машину буквально намотало на столб, водитель погиб.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИБДД и следователи. Все обстоятельства ДТП выясняются. Пока известно, что кроме погибшего водителя в автомобиле никого не было. В соцсетях появились фотографии с места аварии. Отечественное авто вылетело с проезжей части на трамвайные пути и врезалось в бетонную опору освещения.

В результате аварии движение трамваев на этом участке пути приостановлено. 

Фото: Вконтакте


Читайте также

Content ajpysaa0epo
В областной столице возле развлекательного центра из-за прорыва трубы забил «гейзер»
Content ead2907cc65348d59636b662eaf7c756
Кемеровские полицейские провели обыск в местном штабе Навального
Content ui 59686847595787.35233380
На месте «Континента» в Кемерове может появиться ДК «Азот»
Content 2
Благодаря новокузнечанину таксист, нарушивший ПДД, заплатит штраф

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?