В Кемерове водитель погиб в страшной аварии на Логовом шоссе

Сегодня днем в областной столице произошло жуткое ДТП с участием автомобиля ВАЗ. Машину буквально намотало на столб, водитель погиб.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИБДД и следователи. Все обстоятельства ДТП выясняются. Пока известно, что кроме погибшего водителя в автомобиле никого не было. В соцсетях появились фотографии с места аварии. Отечественное авто вылетело с проезжей части на трамвайные пути и врезалось в бетонную опору освещения.

В результате аварии движение трамваев на этом участке пути приостановлено.

Фото: Вконтакте