В Мариинске местный житель разбил ломом автомобиль бывшей тещи

В Мариинске местная жительница обратилась за помощью к правоохранителям. Она рассказала, что бывший муж ее дочери разбил ее авто ломом и угрожал ей.

Как выяснилось, мужчина пришел к экс-супруге и ее матери пьяным и стал требовать отпустить сына погулять с ним. Бывшая жена отказала мужчине, т.к. побоялась отпускать ребенка с пьяным отцом. Начался конфликт, мужчина схватил лом и начал бить по припаркованному авто. Когда бывшая теща попыталась ему помешать, он начал угрожать убить ее этим ломом.

Женщина вызвала полицию. Злоумышленник сбежал, однако правоохранители в скором времени задержали его.

Установлено, что сумма нанесенного бывшим зятем ущерба составила 41000 рублей. В отношении его было заведено уголовные дела: за угрозу убийством и за повреждение имущества.