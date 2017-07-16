В Новокузнецке удар молнии пришелся в столб рядом с дорогой

В минувшую пятницу в южной столице Кузбасса бушевала гроза. На пересечении ул.Кирова и пр.Металлургов удар молнии угодил в фонарный столб. В южной столице Кузбасса бушевала гроза.

Видеозапись произошедшего опубликована в сети. Кадры удара молнии запечатлел видеорегистратор в автомобиле, остановившемся на светофоре. От попадания молнии в столб посыпались искры.

Видео набирает популярность среди пользователей. За два дня ролик посмотрели более 10 тысяч раз.