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В Новокузнецке удар молнии пришелся в столб рядом с дорогой

16 июля 2017 в 17:10

В минувшую пятницу в южной столице Кузбасса бушевала гроза. На пересечении ул.Кирова и пр.Металлургов удар молнии угодил в фонарный столб. В южной столице Кузбасса бушевала гроза.

Видеозапись произошедшего опубликована в сети. Кадры удара молнии запечатлел видеорегистратор в автомобиле, остановившемся на светофоре. От попадания молнии в столб посыпались искры.

Видео набирает популярность среди пользователей. За два дня ролик посмотрели более 10 тысяч раз.


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