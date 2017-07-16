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Погибшего на Логовом шоссе водителя ранее лишили прав

16 июля 2017 в 17:25

Стали известны подробности смертельной аварии, произошедшей вчера на Логовом шоссе в столице Кузбасса. По предварительным данным автомобилист за рулем ВАЗ-2109 ехал со стороны пр. Шахтёров. Он превысил скорость и потерял управление машиной. В результате аварии, как сообщалось ранее, мужчина погиб.

32-летний водитель ранее неоднократно нарушал Правила, за что и привлекался к административной ответственности. В течение двух месяцев до аварии он 8 раз отказывался проходить медицинское освидетельствование на наличие в организме алкоголя. Он был лишен водительских прав. В июне в отношении его было заведено уголовное дело, когда он сел за руль и в очередной раз нарушил ПДД, будучи лишенным прав.

Вчера он вновь управлял автомобилем без прав. Это страшное ДТП для него стало последним.


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