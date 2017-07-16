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В Кузбассе девушка с велосипедом чуть не угодила под поезд

16 июля 2017 в 19:50

На железнодорожном переезде в Междуреченске едва не произошло серьезное происшествие. Велосипедистка решила перейти через железную дорогу прямо перед движущимся поездом.

Видеозапись, снятая на регистратор авто появилась в соцсетях вчера. На записи видно, как сначала перешел железную дорогу мужчина с велосипедом. Следом с другой стороны начала переходить железную дорогу девушка, тоже с великом. Она, не убедившись в безопасности, перебежала пути прямо перед поездом.

К счастью, обошлось без жертв.


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