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В Кемерове изменится схема движения на перекрестке пр. Ленина – ул. Волгоградская

17 июля 2017 в 13:14

В связи с тем, что на данном перекрестке участились случаи ДТП, а также для разгрузки одного из проблемных участков дороги, специалисты ЦОДД установят новый режим светофоров.

Теперь у светофора будет четыре фазы.

В первой приоритет будет отдан машинам, двигающимся по проспекту Ленина и пешеходам, пересекающим улицу Волгоградскую. Во второй также продолжится движение транспорта, но включится отсечка для пешеходов. Третья фаза разрешит движение по Волгоградской со стороны проспекта Октябрьского, а четвёртая - по Волгоградской от улицы Сибиряков-Гвардейцев.


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