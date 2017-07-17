В Кемерове изменится схема движения на перекрестке пр. Ленина – ул. Волгоградская

В связи с тем, что на данном перекрестке участились случаи ДТП, а также для разгрузки одного из проблемных участков дороги, специалисты ЦОДД установят новый режим светофоров.

Теперь у светофора будет четыре фазы.

В первой приоритет будет отдан машинам, двигающимся по проспекту Ленина и пешеходам, пересекающим улицу Волгоградскую. Во второй также продолжится движение транспорта, но включится отсечка для пешеходов. Третья фаза разрешит движение по Волгоградской со стороны проспекта Октябрьского, а четвёртая - по Волгоградской от улицы Сибиряков-Гвардейцев.