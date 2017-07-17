В Кемерове из окна второго этажа выпал ребенок

Несчастный случай произошел в Кировском районе в минувшее воскресенье. Мальчик распахнул открытое на проветривание окно и облокотился на москитную сетку.

Предварительно известно, что 2-летний ребенок находился дома вместе с отцом. Мужчина на несколько минут вышел из комнаты, и в этот момент сын выпал из окна вместе с москитной сеткой. Пострадавший был доставлен в больницу, благодаря смягчившей удар траве, у него диагностированы только ушибы.

Сейчас по факту произошедшего ведется проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Правоохранители еще раз призвали родителей не надеяться на прочность москитных сеток и внимательнее присматривать за детьми. Только в этом году в городе зарегистрировано 20 случаев падения из окна детей из-за того, что конструкция не выдерживает вес ребенка.