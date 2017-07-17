В новокузнецкой маршрутке пассажир ранил ножом мужчину

Вчера в южной столице Кузбасса на остановке «Вокзал» задержали пассажира маршрутного такси. Он устроил в общественном транспорте «поножовщину».

Без видимых причин агрессивно настроенный мужчина ударил ножом другого пассажира маршрутки в предплечье. О произошедшем сообщили в полицию. Удерживать нападавшего до приезда правоохранителей помогали горожане, оказавшиеся рядом.

Мужчина был задержан. Почему он напал на соседа в маршрутке, пока не известно.

Видео: ИА "Город Nовостей"