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В новокузнецкой маршрутке пассажир ранил ножом мужчину

17 июля 2017 в 15:26

Вчера в южной столице Кузбасса на остановке «Вокзал» задержали пассажира маршрутного такси. Он устроил в общественном транспорте «поножовщину».

Без видимых причин агрессивно настроенный мужчина ударил ножом другого пассажира маршрутки в предплечье. О произошедшем сообщили в полицию. Удерживать нападавшего до приезда правоохранителей помогали горожане, оказавшиеся рядом.

Мужчина был задержан. Почему он напал на соседа в маршрутке, пока не известно.

Видео: ИА "Город Nовостей"


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