В Анжеро-Судженске полицейские открыли огонь, чтобы задержать нетрезвого водителя

В Анжеро-Судженске сотрудникам ДПС пришлось прострелить колеса автомобиля, чтобы задержать нарушителя. 42-летний местный житель за рулем Chevrolet Niva проигнорировал требование сотрудников об остановке, даже когда началась погоня. Нарушителя преследовали два экипажа.

Правоохранители прострелили колеса авто, сначала произведя предупредительные выстрелы. Нарушитель был задержан в состоянии опьянения.

Как выяснилось, у водителя не было удостоверения – его лишили прав за неоднократное вождение в пьяном виде, а также в отношении его было заведено уголовное дело.

Сейчас нарушитель понес административную ответственность за то, что скрывался от инспекторов. Кроме того, он стал фигурантом еще одного уголовного дела.

Фото: пресс-служба ГУ МВД Кузбасса