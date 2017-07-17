Ленинск-кузнечанин убил пьющего соседа по квартире

В Ленинске-Кузнецком предстанет перед судом местный житель, избивший соседа по квартире. Из-за побоев пострадавший скончался.

Мужчины начали снимать вместе жилье, когда поссорились с супругами. Однако сосед обвиняемого часто пил и был нечистоплотен: он раскидывал продукты по квартире, иногда прямо в комнате справлял нужду.

Обвиняемый часто делал замечания своему соседу, однако тот на них не реагировал. В очередной раз во время ссоры мужчина начал бить соседа. От ударов по голове потерпевший несколько раз упал, ударяясь о предметы в квартире.

Из-за этих травм мужчина скончался, т.к. сосед не вызвал медиков и помощь не была вовремя оказана.

26-летний ленинск-кузнечанин пришел в полицию и рассказал подробности произошедшего. В скором времени мужчина предстанет перед судом.