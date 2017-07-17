В областной столице кафе закрыли из-за кишечной палочки

В кафе «Бе-Бе» в Кемерове специалисты во время проверки нашли ряд нарушений. В частности, неправильно хранилась готовая продукция, сроки ее сбыта не соблюдались, инвентарь не был промаркирован.

В некоторых образцах подаваемых гостям блюд, а также на посуде выявлены бактерии группы кишечной палочки.

Учитывая все эти обстоятельства, суд постановил на три месяца приостановить деятельность заведения общепита до устранения нарушений. В отношении хозяйки заведения был составлен административный протокол.