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К выходным в Кузбасс вернется летняя жара

17 июля 2017 в 21:18

В течение этой недели, по прогнозам синоптиков, в Кузбассе будет постепенно повышаться температура воздуха. Но в будни сохранятся осадки.

Завтра, во вторник, по региону пройдут дожди, воздух днем прогреется до 20-25 градусов выше ноля. Ночью термометры покажут 8-13 градусов со знаком плюс.

В среду и четверг также ожидаются осадки. В дневное время суток будет чуть теплее, чем во вторник, - +21-26. В ночное время температура воздуха будет около 11 градусов.

В пятницу кончатся дожди, днем погода порадует солнышком и высокими температурами воздуха – до +22-27 градусов. В субботу и воскресенье воздух прогреется до +30 градусов.


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