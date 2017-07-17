К выходным в Кузбасс вернется летняя жара

В течение этой недели, по прогнозам синоптиков, в Кузбассе будет постепенно повышаться температура воздуха. Но в будни сохранятся осадки.

Завтра, во вторник, по региону пройдут дожди, воздух днем прогреется до 20-25 градусов выше ноля. Ночью термометры покажут 8-13 градусов со знаком плюс.

В среду и четверг также ожидаются осадки. В дневное время суток будет чуть теплее, чем во вторник, - +21-26. В ночное время температура воздуха будет около 11 градусов.

В пятницу кончатся дожди, днем погода порадует солнышком и высокими температурами воздуха – до +22-27 градусов. В субботу и воскресенье воздух прогреется до +30 градусов.