Блог с тобой ›› Новости Кузбасса ›› Офисные красавицы Кузбасса смогут выиграть МИЛЛ...

Офисные красавицы Кузбасса смогут выиграть МИЛЛИОН в конкурсе красоты

18 июля 2017 в 09:47

В Кемерове состоится кастинг Всероссийского Конкурса красоты "Мисс Офис - 2017". Теперь и у офисных красавиц из Кемеровской области есть шанс принять участие в незабываемом событии – кастинге на участие в масштабном конкурсе и побороться за главный приз конкурса - миллион рублей!

«Мисс Офис» - самое ожидаемое событие делового мира. Уже более 8 лет бизнес сообщество России выбирает самую деловую и красивую девушку. Финал конкурса проходит на лучших площадках Москвы,  где офисные красавицы из всех регионов России представляют себя и свою компанию.

В финале участницы демонстрируют не только внешние данные, но и интеллектуальные и творческие способности. Этим конкурс «Мисс Офис» и отличается от множества других конкурсов красоты. Основной задачей является формирование образа успешной деловой женщины, пропаганда эстетического восприятия современного делового стиля и образа жизни.

Победительница Всероссийского Конкурса «Мисс Офис» - это собирательный образ женственности, красоты и образованности среди офисных сотрудниц. По традиции в составе жюри руководители крупнейших компаний России, политики, известные актеры, телеведущие, спортсмены, модельеры. Именно их авторитетное мнение определяет победительницу «Мисс Офис». Более 1000 зрителей поддерживают участниц в зрительно зале. Болеют, переживают и голосуют за участниц более 8000 зрителей онлайн трансляции в интернете.

Главный приз конкурса – 1 миллион рублей! Помимо того в финале разыгрываются путевки за границу и по России, модные гаджеты, ювелирные украшения, дизайнерские наряды, программы в лучших СПА-центрах, наборы элитных косметических линий и другие ценные призы!

Принять участие в конкурсе «Мисс Офис – 2017» могут сотрудницы всех офисных профессий в возрасте от 18 до 30 лет, работающие в офисе и проживающие на территории РФ. Семейное положение, наличие детей не имеют значения.

Кастинг пройдет 28 июля (начало в 19:00) в Большом баварском ресторане «Мюнхен», по адресу: г. Кемерово, пр. Ленинградский, 28/1

Телефон для справок: +7 904 969 74 11

Отправить заявку можно на сайте конкурса: http://www.missoffice.ru/anketa2017.php


Читайте также

Content 1
Кузбассовец погиб под колесами фуры
Content e5514d8bf6472607358a133db9c4c2ff xl
В Березовской больнице скончался грудничок, Следком начал проверку
Content
Перепивший кузбассовец ради шутки выбросил из окна сожительницу
Content
«Отелло» из Белова расстрелял знакомых своей девушки

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?