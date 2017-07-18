Офисные красавицы Кузбасса смогут выиграть МИЛЛИОН в конкурсе красоты

В Кемерове состоится кастинг Всероссийского Конкурса красоты "Мисс Офис - 2017". Теперь и у офисных красавиц из Кемеровской области есть шанс принять участие в незабываемом событии – кастинге на участие в масштабном конкурсе и побороться за главный приз конкурса - миллион рублей!

«Мисс Офис» - самое ожидаемое событие делового мира. Уже более 8 лет бизнес сообщество России выбирает самую деловую и красивую девушку. Финал конкурса проходит на лучших площадках Москвы, где офисные красавицы из всех регионов России представляют себя и свою компанию.

В финале участницы демонстрируют не только внешние данные, но и интеллектуальные и творческие способности. Этим конкурс «Мисс Офис» и отличается от множества других конкурсов красоты. Основной задачей является формирование образа успешной деловой женщины, пропаганда эстетического восприятия современного делового стиля и образа жизни.

Победительница Всероссийского Конкурса «Мисс Офис» - это собирательный образ женственности, красоты и образованности среди офисных сотрудниц. По традиции в составе жюри руководители крупнейших компаний России, политики, известные актеры, телеведущие, спортсмены, модельеры. Именно их авторитетное мнение определяет победительницу «Мисс Офис». Более 1000 зрителей поддерживают участниц в зрительно зале. Болеют, переживают и голосуют за участниц более 8000 зрителей онлайн трансляции в интернете.

Главный приз конкурса – 1 миллион рублей! Помимо того в финале разыгрываются путевки за границу и по России, модные гаджеты, ювелирные украшения, дизайнерские наряды, программы в лучших СПА-центрах, наборы элитных косметических линий и другие ценные призы!

Принять участие в конкурсе «Мисс Офис – 2017» могут сотрудницы всех офисных профессий в возрасте от 18 до 30 лет, работающие в офисе и проживающие на территории РФ. Семейное положение, наличие детей не имеют значения.

Кастинг пройдет 28 июля (начало в 19:00) в Большом баварском ресторане «Мюнхен», по адресу: г. Кемерово, пр. Ленинградский, 28/1

Телефон для справок: +7 904 969 74 11

Отправить заявку можно на сайте конкурса: http://www.missoffice.ru/anketa2017.php