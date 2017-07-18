Кузбассовец погиб под колесами фуры

Смертельное ДТП произошло вечером 17 июля в Рудничном районе Кемерова.

Предварительно установлено, что за рулем фуры находился житель Новосибирской области. 55-летний водитель автомобиля МАЗ, двигаясьпо улице Нахимова, совершил наезд и смертельно травмировал 54-летнего мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В данный момент по факту произошедшаго проводится проверка, правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.