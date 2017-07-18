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Кузбассовец погиб под колесами фуры

18 июля 2017 в 11:08

Смертельное ДТП произошло вечером 17 июля в Рудничном районе Кемерова.

Предварительно установлено, что за рулем фуры находился житель Новосибирской области. 55-летний водитель автомобиля МАЗ, двигаясьпо улице Нахимова, совершил наезд и смертельно травмировал 54-летнего мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В данный момент по факту произошедшаго проводится проверка, правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.

 


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