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В Березовской больнице скончался грудничок, Следком начал проверку

18 июля 2017 в 12:13

На прошлой неделе в больницу города Березовского был доставлен 10-месячный пациент с подозрением на острый отит. Позже малыш умер в реанимации. Следственный комитет Кузбасса проводит проверку по факту смерти мальчика.

История болезни маленького пациента изъята. По результатам судмедэкспертизы будет установлено, от чего умер грудничок. Также следователи проверят, насколько своевременно родители обратились к медикам за помощью.

Отмечается, что семья мальчика характеризуется положительно, не состояла на учете и не попадала в поле зрения правоохранительных органов.

Мать скончавшегося мальчика утверждает, что ребенок умер после укола. Она уже подала заявление в прокуратуру. 


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