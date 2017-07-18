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Перепивший кузбассовец ради шутки выбросил из окна сожительницу

18 июля 2017 в 13:15

В одну из больниц Киселёвска поступила местная жительница с переломами рёбер, руки и таза. Происхождением травм заинтересовались полицейские.

Выяснилось, что 37-летняя женщина выпала из окна. Перед этим вместе со своим сожителем она распивала спиртные напитки. В ходе застолья между ними произошел конфликт. Отчаянно пытаясь отстоять свою правоту, потерпевшая села на подоконник открытого окна и стала угрожать, что спрыгнет. Сожитель не стал ждать, пока возлюбленная выполнит обещание, и сам вытолкнул ее со второго этажа.

Задержанный пояснил правоохранителям, что намеревался пошутить, но не рассчитал силу. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.


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