Перепивший кузбассовец ради шутки выбросил из окна сожительницу

В одну из больниц Киселёвска поступила местная жительница с переломами рёбер, руки и таза. Происхождением травм заинтересовались полицейские.

Выяснилось, что 37-летняя женщина выпала из окна. Перед этим вместе со своим сожителем она распивала спиртные напитки. В ходе застолья между ними произошел конфликт. Отчаянно пытаясь отстоять свою правоту, потерпевшая села на подоконник открытого окна и стала угрожать, что спрыгнет. Сожитель не стал ждать, пока возлюбленная выполнит обещание, и сам вытолкнул ее со второго этажа.

Задержанный пояснил правоохранителям, что намеревался пошутить, но не рассчитал силу. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.